Das wurde aus den Sportstars der DDR

Am Dienstag macht die traurige Todesnachricht von Jörg Stübner die Runde. Im Alter von nur 53 Jahren verstarb der ehemalige Nationalspieler und Profi von Dynamo Dresden. Die Todesursache ist unklar. In der ehemaligen DDR ein Star, schaffte es Stübner nach der Wende nicht, an seine alten Glanzleistungen anzuknüpfen

© Imago