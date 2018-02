In den deutschen Stadien regiert heutzutage längst nicht nur der Fußball. Auch Entertainment- oder Firmenevents ziehen die Menschen an. 30,08 Millionen Zuschauer kamen in die größten 53 deutschen Stadien. Das bedeutet einen Zuwachs von 5,7 Prozent zum Vorjahr

