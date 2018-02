Bald könnte es in allen Fußball-Wettbewerben der UEFA die Möglichkeit geben, einen vierten Spielerwechsel zu tätigen. Verschiedene Medien in Spanien und Italien berichten, dass die Regeländerung in Kürze in Kraft treten soll.

Ein genauer Zeitpunkt wird in den Meldungen nicht genannt. Die UEFA wollte sich auf SPORT1-Anfrage zunächst nicht zu dem Thema äußern.

Der europäische Fußball-Verband testet die vierte Auswechslung bereits seit geraumer Zeit bei verschiedenen Turnieren, wie etwa der U-21-EM im vergangenen Jahr.

Reaktion auf gestiegene Belastung

Anders als im DFB-Pokal, wo seit Februar 2017 in der Verlängerung die Möglichkeit besteht, einen vierten frischen Mann zu bringen, soll es nach Idee der UEFA bereits in der regulären Spielzeit umsetzbar sein.

Den Berichten zu Folge reagiert der Verband damit auf die zunehmende Belastung der Profi-Fußballer und der damit einhergehenden gestiegenen Anzahl an Verletzungen.