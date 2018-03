Mertesacker, Buffon und Co.: Wenn der Fußball zur Qual wird

Mit seinen Äußerungen im "Spiegel" hat Per Mertesacker offenbar eine Lawine losgetreten. Der 32-Jährige, der sich bei Arsenal in seinem letzten Jahr als Fußballprofi befindet, beschreibt in dem Interview den Druck eines Fußballprofis - und bekommt von seinen Berufskollegen immer mehr Zuspruch

© SPORT1-Grafik: Davina Knigge/Getty Images/ Imago