Hochspannung in der U19-Bundesliga: In den Halbfinal-Rückspielen werden am Dienstag und Mittwoch die beiden Finalteilnehmer ermittelt.

Schalke 04 geht mit einem 1:0-Auswärtserfolg in das Rückspiel gegen die TSG Hoffenheim (Di. ab 17.55 Uhr im LIVESTREAM, ab 18.30 Uhr LIVE-EINSTIEG im TV auf SPORT1).

Das Team von Trainer Norbert Englert nutzte im Hinspiel in der 60. Minute eine der zahlreichen Chancen, das es sich in der zweiten Hälfte herausspielte. Nassim Boujellab war der Schütze des entscheidenden Tores.

„Es ist erst Halbzeit und unser Vorsprung ist nicht besonders komfortabel", warnt der Schalke-Coach bei Reviersport vor den Hoffenheimern. Dennn sie hätten "eine klare und sehr dominante Spielidee, die sie am Dienstag sicher besser umsetzen wollen.

Dennoch haben die Schalker gute Chancen auf den Einzug ins Finale , denn auch sie wollen und können laut Englert "einige Dinge noch besser machen".

Dortmund will Leistungssteigerung zeigen

Titelverteidiger Borussia Dortmund geht mit einer schweren Hypothek in das Rückspiel gegen den Nachwuchs von Hertha BSC (Mi. ab 16.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Die Berliner fertigten den BVB im Hinspiel mit 4:0 ab. Der Dormunder Nachwuchs braucht nun zuhause in Brackel ein kleines Fußballwunder, wollen sie noch den Sprung ins Finale schaffen.

"Wir haben uns naiv verhalten, in wenigen Situationen auch kein Spielglück entwickelt und wurden zudem noch durch die Rote Karte für Julius Schell bestraft. Das war Männer- gegen Kinderfußball. Im Rückspiel müssen wir uns anders präsentieren", appelliert BVB-Trainer Benjamin Hoffmann bei den Ruhrnachrichten an seine Jungs.