Einmal eine Einladung von Cristiano Ronaldo zu sich ihm Hause bekommen - wer träumt nicht davon?

Laut Patrice Evra ist das aber mit Vorsicht zu genießen. Der ehemalige französische Nationalspieler erzählt beim englischen TV-Sender ITV über die Gepflogenheiten im Hause Ronaldo.

"Ich rate allen, wenn Ronaldo euch zum Mittagessen einlädt: Sagt Nein!", scherzt Evra - der auch gleich die Begründung mitliefert.

"Er sagte, Patrice, komm nach dem Training zu mir. Also ging ich - ziemlich müde - zu ihm nach Hause. Es gab nur Salat und weißes Fleisch, keinen Saft, sondern nur Wasser. Also dachte ich, er würde gleich noch ein großes Stück Fleisch servieren - aber es gab nichts mehr."

"Er hört nie auf mit dem Training"

Ruhe nach Essen? Ebenfalls Fehlanzeige! "Ronaldo stand vom Tisch auf und fing an, mit dem Ball zu jonglieren. Dann forderte er mich auf, mit ihm zu spielen."

Evra, der noch nicht aufgegessen hatte und alles im Sinn hatte, außer Fußball zu spielen, konnte es nicht fassen. "ich fragte ihn: 'Cristiano, sind wir hier, um zu essen oder um zu trainieren?'"

Deswegen gebe er jedem den Tipp, eine Einladung Ronaldos abzuschlagen. "Er ist einfach eine Maschine, er hört nie auf mit dem Training."

Seinen Ehrgeiz habe CR7 aber nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten. So sei Ronaldo einmal im Tischtennis von Rio Ferdinand abgezogen worden. Was also tat der Portugiese? Er kaufte sich eine Platte und fing an zwei Wochen lang wie ein Besessener zu trainieren.

"Nach diesen zwei Wochen besiegte er Ferdinand - und jeden, der es gegen ihn aufnehmen wollte."

Evra und Ronaldo standen zwischen 2006 und 2009 gemeinsam bei Manchester United unter Vertrag.