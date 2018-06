Nach der gescheiterten Bewerbung für die Fußball-WM 2026 will Marokko für das Turnier vier Jahre später einen weiteren Anlauf nehmen. Das gab Sportminister Rachid Talbi Alami am Donnerstag bekannt.

"Auf Anweisung seiner Majestät König Mohammed VI. werden wir uns für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030 bewerben", sagte Alami der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Am Mittwoch hatte der Kongress des Weltverbandes FIFA in Moskau die WM 2026, an der erstmals 48 Mannschaften teilnehmen werden, an das Trio USA, Mexiko und Kanada vergeben. Für Marokko war es nach 1994, 1998, 2006 und 2010 bereits der fünfte gescheiterte Versuch, eine WM-Endrunde zu bekommen. Bislang hat Südafrika 2010 als einziges afrikanisches Land eine WM ausgerichtet.

DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte Marokko geraten, sich im Verbund mit Nachbarländern zu bewerben. Algerien zeigte bereits Interesse.