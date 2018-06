Das deutsche Fußball-Supertalent Youssoufa Moukoko hat Borussia Dortmund zum U17-Meistertitel geschossen.

Der BVB gewann am Sonntag im Finale in München beim FC Bayern mit 3:2 (1:1) und sicherte sich damit die B-Junioren-Meisterschaft. Der 13-jährige Moukoko traf kurz vor Spielende zur Entscheidung.

Moukoko jubelt in Ronaldo-Manier

Anschließend jubelte er im Stile von Superstar Cristiano Ronaldo.

Vor den Augen von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Bayern-Präsident Uli Hoeneß gingen die Gäste aus Dortmund durch einen Doppelpack von Immanuel Pherai (22., 42.) zwei Mal in Führung.

Doch die Münchner hatten im ausverkauften Stadion auf dem Campus des FC Bayern vor 2500 Zuschauern durch Joshua Zirkzee (28.) und Jahn Herrmann (48./Handelfmeter) immer eine Antwort parat.

In der 76. Minute traf Moukoko aber zum viel umjubelten Sieg für die Dortmunder. Der 13 Jahre alte Stürmer, der angeblich vom FC Barcelona beobachtet wird, hatte mit 40 Saisontoren in 28 Spielen überzeugt, unter anderem knipste er auch in allen drei Endrundenspielen.

Örs und Zirkzee sorgen für wilde Szenen

Kurz nach dem Siegtor wurde es nochmal richtig hitzig: Dortmunds Samuel Örs löste eine Rudelbildung aus und flog vom Platz, als er gegen Timothy Tillman nachtrat. Bayerns Joshua Zirkzee sah ebenfalls Rot, weil er Übeltäter Örs hinterher wütend ansprang und mit den Händen erwischte.

Immer wieder Debatten um Moukokos Alter

Moukoko sorgte mit seinen Toren und seinem steilen Aufstieg durch die Altersklassen für bundesweite Aufmerksamkeit - aber auch weil er immer wieder im Zentrum von Spekulationen stand, ob er wirklich 13 Jahre alt ist.

In Moukokos Geburtsurkunde steht, dass er am 20. November 2004 in Kameruns Hauptstadt Yaounde geboren wurde. Mutmaßungen, dass sein Alter in Kamerun aber nur geschätzt wurde - was in Afrika nicht unüblich ist -, weisen Moukokos Familie und der BVB zurück. Einen medizinischen Alterstest lehnt sein Vater ab.