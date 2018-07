Philipp Lahm wird offenbar nicht mehr als TV-Experte bei der ARD zu sehen sein. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur plant der Sender keine weiteren Einsätze des Weltmeisters von 2014.

Demnach sei Lahms Vertrag ausgelaufen und solle nicht verlängert werden. Im Gegensatz dazu soll Thomas Hitzlsperger auch weiter bei den Fußball-Übertragungen als Experte dienen.

"Es gibt eine Runde der Sportchefs im September, auf der darüber gesprochen wird", meinte Axel Balkausky dazu.

ARD übte deutliche Kritik an Lahm

Der ARD-Sportkoordinator hatte nach der Weltmeisterschaft in Russland deutliche Kritik an Lahm geäußert. Denn während der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Bundestrainer Joachim Löw im sozialen Netzwerk LinkedIn kritisiert hatte, hielt er sich in der Hinsicht in den TV-Übertragungen während der Weltmeisterschaft zurück.