Insgesamt neun Tage lang ist Borussia Dortmund in Amerika unterwegs, am Mittwoch startete der Flieger in Richtung Chicago. Neben Marketingterminen in drei US-Städten stehen vor allem die Spiele gegen Manchester City, Liverpool und Benfica Lissabon im Fokus.

Diese werden im Rahmen des International Champions Cup ausgetragen.

Die erste Partie gegen City konnten die Schwarz-Gelben dank einem verwandelten Elfmeter von Mario Götze mit 1:0 gewinnen.

Klopp gegen die alte Liebe

Am Sonntagabend steht mit der Begegnung Liverpool vs. BVB das nächste Highlight auf dem Programm. Reds-Coach Jürgen Klopp muss gegen seine alte Liebe antreten.

Nicht mit dabei ist Andre Schürrle. Der 27-Jährige wurde von der Borussia freigestellt, um mit anderen Klubs verhandeln zu können. Er ist bereits abgereist.

FC Liverpool - BVB LIVE im TV und STREAM

Das zweite Spiel im Rahmen des International Champions Cup ist am Sonntagabend ab 22 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 zu sehen, außerdem im LIVESTREAM auf SPORT1.de.

So läuft der International Champions Cup

Große Namen wie Champions-League-Sieger Real Madrid, FC Bayern, Borussia Dortmund, Manchester City und FC Liverpool schon während der Sommerpause spielen sehen? Das geht nur beim 2013 erstmals veranstalteten International Champions Cup.

Die Spiele der erstmals 2013 ausgetragenen Turnierserie finden in diesem Jahr in Amerika, Europa und Asien statt. SPORT1 überträgt das Turnier LIVE im TV.

Sieger des International Champions Cup ist die Mannschaft, die nach drei Spielen die beste Punkteausbeute und Tordifferenz aufzuweisen hat. 2017 sicherte sich der FC Barcelona den Titel.

Die geplanten Live-Sendezeiten des International Champions Cup auf SPORT1 im Überblick:

Sonntag, 22. Juli, 22.00 Uhr LIVE: Borussia Dortmund - FC Liverpool, Nashville

Donnerstag, 26. Juli, 1.00 Uhr LIVE: Juventus Turin - FC Bayern, Pittsburgh

Donnerstag, 26. Juli, 3.00 Uhr LIVE-Einstieg: Borussia Dortmund - Benfica Lissabon, Pittsburgh

Samstag, 28. Juli, 13.30 Uhr LIVE: FC Arsenal - Paris Saint-Germain, Singapur

Samstag, 28. Juli, 23.00 Uhr LIVE: Manchester United - FC Liverpool, Ann Arbor

Sonntag, 29. Juli, 1.00 Uhr LIVE: FC Bayern - Manchester City, Miami Gardens

Montag, 30. Juli, 13.30 Uhr LIVE: Atletico Madrid - Paris Saint-Germain, Singapur

Mittwoch, 1. August, 21.00 Uhr LIVE: FC Chelsea - FC Arsenal, Dublin

Mittwoch, 1. August, 23.00 Uhr LIVE-Einstieg: Benfica Lissabon - Olympique Lyon, Faro

Dienstag, 7. August, 21.00 Uhr LIVE: FC Chelsea - Olympique Lyon, London