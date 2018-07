International Champions Cup: FC Sevilla - Benfica Lissabon LIVE im TV, STREAM Sevilla vs. Benfica LIVE im TV / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Ibrahim Amadou und der FC Sevilla treffen auf Benfica © Getty Images

Der International Champions Cup steht in den Startlöchern: In einem der ersten Spiele tritt der FC Sevilla gegen Benfica Lissabon an.