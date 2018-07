Seit Montag befindet sich der FC Bayern auf USA-Reise.

Im Rahmen der Audi Sommer Tour 2018 trifft der deutsche Rekordmeister in der Nacht auf Donnerstag in Philadelphia auf Juventus Turin (ab 1 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream).

Die Partie gegen die "Alte Dame" ist das zweite Spiel der Bayern beim International Champions Cup. Das erste hatte das Team des neuen Trainers Niko Kovac in Klagenfurt gegen Paris Saint-Germain mit 3:1 gewonnen.

Setzt Kovac wieder auf Sanches?

Gegen Juventus wird Kovac sicherlich wieder Renato Sanches einsetzen. Der Portugiese, der zwischenzeitlich an Swansea City in die Premier League ausgeliehen wurde, will sich im zweiten Versuch in München durchsetzen.

Diese Ambitionen hat er auch mit seinem Traumtor gegen PSG nachdrücklich untermauert.

Traumfreistoß und Regisseur: Sanches glänzt gegen PSG

Juventus noch ohne Ronaldo

Aber auch Arjen Robben, Franck Ribery, David Alaba, Kingsley Coman und andere Stars werden in Philadelphia für die Bayern auflaufen. Juventus muss dagegen noch auf Superstar Cristiano Ronaldo verzichten. Nach dem Mega-Transfer von Real Madrid nach Turin befindet sich der Portugiese noch im Urlaub. Neuzugang Emre Can dürfte hingegen zum Einsatz kommen.

Bayern mit Auftaktsieg gegen PSG

Mit dem 3:1-Sieg gegen Paris hat sich der FC Bayern eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Turniersieg beim International Champions Cup erarbeitet.

In diesem Jahr treten der FC Bayern, Borussia Dortmund und 16 weitere europäische Top-Klubs gegeneinander an. Gesamtsieger ist, wer nach drei Spielen die beste Bilanz aufweist.

Der BVB bestreitet ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag sein letztes Spiel seiner USA-Tour gegen Benfica Lissabon (ab 3 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM). In den ersten beiden Partien hatte die Truppe des neuen Trainers Lucien Favre Manchester City (1:0) und den FC Liverpool (3:1 bezwungen). Sollte der BVB auch das dritte Spiel siegreich gestalten, wäre der Turniersieg zum Greifen nahe.

Insgesamt werden 27 Spiele in 23 verschiedenen Stadien ausgetragen. 15 davon liegen in den USA, sieben in Europa und eins in Singapur. 2017 sicherte sich der FC Barcelona den Titel. SPORT1 überträgt das Turnier LIVE im TV.

Die geplanten Live-Sendezeiten des International Champions Cup auf SPORT1 im Überblick:

Donnerstag, 26. Juli, 1.00 Uhr LIVE: Juventus Turin - FC Bayern, Pittsburgh

Donnerstag, 26. Juli, 3.00 Uhr LIVE-Einstieg: Borussia Dortmund - Benfica Lissabon, Pittsburgh

Samstag, 28. Juli, 13.30 Uhr LIVE: FC Arsenal - Paris Saint-Germain, Singapur

Samstag, 28. Juli, 23.00 Uhr LIVE: Manchester United - FC Liverpool, Ann Arbor

Sonntag, 29. Juli, 1.00 Uhr LIVE: FC Bayern - Manchester City, Miami Gardens

Montag, 30. Juli, 13.30 Uhr LIVE: Atletico Madrid - Paris Saint-Germain, Singapur

Mittwoch, 1. August, 21.00 Uhr LIVE: FC Chelsea - FC Arsenal, Dublin

Mittwoch, 1. August, 23.00 Uhr LIVE-Einstieg: Benfica Lissabon - Olympique Lyon, Faro

Dienstag, 7. August, 21.00 Uhr LIVE: FC Chelsea - Olympique Lyon, London