Schweinsteigers Karriere zum Durchklicken:

Vom Lausbub Schweini über den WM-Helden Schweinsteiger bis zum Fußballgott der Fans: Die Karriere des Bastian Schweinsteiger ist voll von großen Triumphen, aber auch von Rückschlägen.

Vor seinem Abschiedsspiel mit seinem jetzigen Klub Chicago Fire gegen den FC Bayern am Dienstag (20.30 Uhr im LIVETICKER) in der ausverkauften Allianz Arena zeigt SPORT1 Schweinsteigers Karriere in Bilder.