Die Karriere von Otto Rehhagel zum Durchklicken:

Bildergalerie Die Karriere von Otto Rehhagel 30 Bilder

Er genießt in Bremen den Status einer Legende. Er führte Aufsteiger Kaiserslautern sensationell zur Meisterschaft und machte sich mit dem "Wunder von Lissabon" in Griechenland unsterblich - doch so richtig ins Schwärmen gerät Rehhagel erst, wenn er von seiner Beate spricht.

"Der größte Erfolg, den ich jemals hatte, ist der, dass ich mit Beate 54 Jahre verheiratet bin", sagte Rehhagel kürzlich bei einer Gala in Bremen, auf der er einmal mehr für sein Lebenswerk geehrt wurde. Ein typischer Rehhagel, der den Blick für das Wesentliche auch nach über 50 Jahren im Fußballgeschäft nicht verloren hat.

Am Donnerstag wird der Ex-Profi und Kult-Coach 80 Jahre alt. "Wer in diesem Alter noch so fit ist, der hat Glück gehabt und vieles richtig gemacht", sagte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus anlässlich des Ehrentages im kicker. Rehhagel sei noch immer "taufrisch. Gesundheit, Fußball und die Liebe zu seiner Frau Beate werden ihn hoffentlich auch weiter fit halten."

Meister, König, Wundermacher: Kaum eine Figur prägte die Bundesliga-Geschichte so wie der gebürtige Essener, der mit seinen 832 Spielen an der Seitenlinie der unangefochtene Rekordtrainer ist. Noch heute sieht man Rehhagel an Wochenenden regelmäßig mit seiner Frau an der Essener Hafenstraße, wo für ihn Anfang der 1960er Jahre als Spieler von Rot-Weiß alles begann.

Als Kind der Bundesliga hat Otto Rehhagel mit Abstand die meisten Einsätze als Bundesliga-Trainer (820). Zudem wird er mehrfach Deutscher Meister - einmal sogar mit einem Aufsteiger, feiert DFB-Pokal-Siege und gewinnt den Europapokal der Pokalsieger.

Der Sprücheklopfer - unter anderem Schöpfer des legendären "Die Wahrheit liegt auf dem Platz" - kann auf eine lange und größtenteils erfolgreiche Zeit als Trainer zurückblicken. SPORT1 blickt auf die Karriere des Trainer-Urgesteins zurück