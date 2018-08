U20-WM: Deutschland holt Gruppensieg und trifft auf Japan im Viertelfinale

Die deutschen U20-Fußballerinnen haben bei der Titeljagd in Frankreich ihr erstes Etappenziel erreicht.

Mit dem Viertelfinal-Ticket in der Tasche gewann die Auswahl von DFB-Trainerin Maren Meinert den Vorrundenabschluss gegen Haiti 3:2 (1:0) und sicherte sich in Vannes mit neun Punkten den Gruppensieg in Staffel D.

Erster Gegner in der K.o.-Runde ist am Freitag (19.30 Uhr) Japan, Zweiter der Gruppe C. Die Treffer für das DFB-Team erzielten die Frankfurterin Laura Freigang (18.), Kristin Kögel (49.) von Bayern München sowie Freiburgs Klara Bühl (60.). Für die bereits ausgeschiedenen Haitianerinnen verkürzte die starke Kapitänin Nerilia Mondesir (63./73.) per Doppelpack.

Im Stade de la Rabine gönnte Meinert zahlreichen Stammkräften eine Verschnaufpause. Die auf acht Positionen veränderte Startelf zeigte Schwächen im Spielaufbau, im zweiten Durchgang kamen Patzer in der Defensive hinzu.