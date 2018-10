vergrößernverkleinern DFB-Vize Rainer Koch bleibt Vorsitzender des Süddeutschen Fußball-Verbandes © Getty Images

Stuttgart - Rainer Koch bleibt an der Spitze des Süddeutschen Fußball-Verbandes. Der DFB-Vizepräsident wird auf dem Verbandstag in Stuttgart in seinem Amt bestätigt.