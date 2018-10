Moderator Gerhard Delling hat seinen Vertrag bei ARD zum Ende der Bundesliga-Saison gekündigt.

"Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen. Digitale Inhalte reizen mich, ich denke über die Entwicklung einer Fußball-App nach. Und ich will noch ein Buch schreiben", sagte der 59-Jährige der Bild über seine Zukunftspläne.

Delling war vor allem durch seine Moderation der DFB-Länderspiele, gemeinsam mit Ex-Profi Günter Netzer, bekannt geworden.

Delling und Netzer Auslöser der Völler-Wutrede

Insgesamt zwölf Jahre lang war das Duo, im Rahmen der deutschen Länderspiele, zu sehen. Die beiden waren auch Zielscheibe der berühmten Wutrede von Rudi Völler: 2003 ereiferte sich der damalige Bundestrainer bei Waldemar Hartmann darüber, dass Delling und Netzer nach dem deutschen 0:0 gegen Irland das Auftreten der DFB-Elf hart kritisiert hatten.

Netzer und Delling wurden auch vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis und dem Medienpreis für Sprachkultur.