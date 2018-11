Er war ein emotionsgeladener Trainer, dieser Louis van Gaal.

Als der Niederländer noch in Diensten des FC Bayern stand, stauchte er seine Spieler mitunter lautstark zusammen - zur Not auch während des Spiels, wenn sie in Führung lagen.

Der frühere Verteidiger Martin Demichelis hat jetzt in einem Interview mit der argentinischen Zeitung La Nacion eine Anekdote aus gemeinsamen Münchner Zeiten erzählt.

Demichelis stellt van Gaal zur Rede

"Einmal lagen wir zur Halbzeit mit 3:0 in Führung. Van Gaal kam in die Kabine, knallte die Tür zu und hörte nicht auf, uns anzuschreien: 'Ihr seid ein Desaster!'"

Demichelis war damals Führungsspieler und Co-Kapitän. Er fiel seinem Trainer ins Wort und gab ihm zu verstehen: "Hör auf, uns zu beleidigen, ein bisschen Respekt bitte."

Das Wortgefecht zur Pause bekam dem Argentinier nach eigener Aussage nicht gut. "In der zweiten Halbzeit habe zumindest ich dann wirklich schlecht gespielt", gestand er.

Ansage an Demichelis: "Misch dich nicht mehr ein"

Van Gaal sei am Tag darauf zu ihm gekommen und habe erklärt, der Leistungsabfall sei Folge von Demichelis' emotionaler Unausgeglichenheit gewesen. "Misch' dich nicht mehr so ein", wies der Trainer seinen Spieler zurecht.

In der Nachbetrachtung sagt Demichelis über van Gaal: "Er war nicht mein schlechtester Trainer - aber einfach komplett verrückt."