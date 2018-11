Jürgen Klopp vom FC Liverpool gewinnt Preis in Mainz - Einstimmige Wahl

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat am Freitagabend den "Mainzer Medienpreis für nachhaltiges Wirken" entgegengenommen.

Die Auszeichnung wird seit dem vergangenen Jahr vergeben, das Gremium entschied sich einstimmig für Klopp.

"Ich bin schon ein bisschen stolz drauf", sagte der 51-Jährige am Freitag: "Es ist schließlich Mainz und ich hänge nicht irgendwo im Louvre. Mit der Stadt verbinde ich viel, das ist über eine ganz lange Zeit meine Heimat gewesen und wird es in Zukunft auch wieder sein." Klopp war viele Jahre Profi beim FSV Mainz 05 und führte den Klub als Trainer in die Bundesliga.

Im Vorjahr hatte der Kabarettist Herbert Bonewitz den Preis erhalten.