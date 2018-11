Der Brasilianer Ronaldinho zählt zweifelsohne zu den größten Legenden des Fußballs.

Am Samstag misst er sich in Frankfurt beim Benefizspiel "Game of Champions" (Fußball - Game of Champions: Sa. ab 14.30 Uhr LIVE im TV) gemeinsam mit anderen Legenden wie Roberto Carlos und Rafael van der Vaart mit den Adler All Stars, einem Team ehemaliger Profis von Eintracht Frankfurt.

Dort spielt unter anderem Kevin-Prince Boateng, zu dem Ronaldinho eine besondere Beziehung pflegt. "Prince ist ein sehr humorvoller Typ, ein Spaßvogel mit dem ich heute noch Kontakt habe", sagte er exklusiv bei SPORT1. Der Brasilianer galt zu seiner aktiven Zeit ebenfalls als großer Spaßvogel.

Auch an Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Jürgen Völler könne er sich noch "sehr gut erinnern", sagte der 38-Jährige.

Ronaldinho wird in Brasilien immer noch erkannt

In seiner Heimat Brasilien wird er auf der Straße noch immer erkannt: "Es gibt immer eine kleine Party, egal wo ich bin."

Ronaldinho im Gespräch mit SPORT1 © SPORT1

Obwohl Ronaldinho seine Karriere Anfang des Jahres beendete, gibt es weltweit immer noch sehr viele Fans des Ausnahmespielers. Dafür ist er dankbar: "Es ist ein großes Geschenk, für das was ich im Fußball geleistet habe erkannt zu werden. Es ist ein großartiges Gefühl, ich bin sehr stolz. Ich kann einfach nur Gott danken, dass das in meinem Leben passiert ist."

Confed-Cup-Sieg mit Brasilien in Frankfurt

In Frankfurt feierte er 2005 mit der brasilianischen Nationalmannschaft den Titelgewinn beim Confed Cup. "Wir haben ein super Spiel abgeliefert. Ich hatte die Ehre als Kapitän den Cup in die Höhe zu stemmen. Das waren fantastische Momente", erinnert sich Ronaldinho.

Am Samstag kann er eine weitere positive Erinnerung zum Kapitel Frankfurt hinzufügen.