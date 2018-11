Youssoufa Moukoko ist in der B-Junioren Bundesliga West einmal mehr der Mann des Tages.

Der 13-Jährige traf beim 2:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den MSV Duisburg doppelt. Damit blieb der BVB-Nachwuchs auch im 13. Spiel der Saison ungeschlagen (zehn Siege, drei Unentschieden) und verteidigte erfolgreich die Tabellenführung.

Moukoko stellte die Weichen mit einem Treffer kurz vor (36.) und kurz nach der Pause (54.) bereits frühzeitig auf Sieg.

Mit nun 22 Toren in zwölf Spielen führt der Stürmer weiterhin die Torschützenliste an. In der vergangenen Saison kam er auf 40 Treffer in 28 Einsätzen.