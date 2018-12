Der DFB hat den Rahmenterminkalender für die nächste Saison veröffentlicht.

Daraus geht hervor, dass die 1. Runde im DFB-Pokal (LIVE im TV auf SPORT1) für das Wochenende vom 9. bis 12. August 2019 terminiert ist. Das Finale in Berlin steigt am 23. Mai 2020.

Die Bundesliga-Saison startet am 16. August und endet am 16. Mai. Die 2. Bundesliga beginnt bereits am 26. Juli und läuft bis zum 17. Mai. Die Winterpause in den beiden Profiliegen dauert vom 23. Dezember 2019 bis 16. Januar 2020.

Der Supercup wird am 3. oder 4. August 2019 ausgetragen.