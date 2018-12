Champions-League-Sieger Real Madrid steht dank eines Dreierpacks von Gareth Bale erneut im Endspiel der Klub-WM.

Das Team um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos besiegte im Halbfinale den japanischen Vertreter Kashima Antlers 3:1 (1:0) und trifft am Samstag auf den gastgebenden Verein FC Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. (Klub-WM: FC Al Ain - Real Madrid am Samstag ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)

Mit einem Sieg könnte der Titelverteidiger aus Madrid zum alleinigen Rekordsieger der Klub-WM aufsteigen. Sowohl Real als auch der FC Barcelona haben den Wettbewerb bisher dreimal gewonnen.

ANZEIGE: Die Klub-WM bei DAZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

Bale Dreierpack bringt Real ins Finale

Der Waliser Bale traf in der 44., 53. und 55. Minute für die Königlichen, die fast in Bestbesetzung aufliefen. Kroos stand in der Startformation. Shoma Doi (78.) erzielte das 1:3.

Im ersten Halbfinale hatte sich Al Ain am Dienstag überraschend gegen den Copa-Libertadores-Sieger River Plate aus Argentinien mit 5:4 im Elfmeterschießen durchgesetzt.