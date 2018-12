Die Abkassierer bei den WM-Prämien zum Durchklicken

Die FIFA wird nach der Weltmeisterschaft in Russland insgesamt rund 184 Millionen Euro an die 416 Klubs der WM-Spieler auszahlen. Dies teilte die FIFA am Dienstag mit.

Größte Nutznießer des sogenannten "Klub-Hilfprogramms" sind die europäischen Vereine, die gut 139 Millionen Euro einstreichen.

Grundlage der Verteilung sind 7515 Euro pro Spieler pro Tag. Der Zeitraum beläuft sich ab zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel bis einen Tag nach dem letzten Spiel der eigenen Mannschaft. Zudem wird das Geld auf die Vereine aufgeteilt, bei denen der Akteur in den vergangenen zwei Spielzeiten zuvor unter Vertrag stand.

SPORT1 zeigt, wie viel Geld die einzelnen Vereine von der FIFA überwiesen bekommen.