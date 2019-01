Beim AOK Traditionsmasters in der Berliner Max-Schmeling-Halle geben sich vor toller Kulisse auch in diesem Jahr wieder die Legendenmannschaften namhafter Klubs die Ehre. Zum zehnten Geburtstag wird das Turnier erstmals mit acht Teams über zwei Tage ausgetragen.

In der Gruppe A spielen Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, Tottenham Hotspur und Sparta Prag. In der Gruppe B kommt es zum prestigeträchtigen Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin, außerdem sind der FC Barcelona und der Karlsruher SC mit dabei.

SPORT1 überträgt am Freitag, 4. Januar, und Samstag, 5. Januar, jeweils LIVE ab 16:30 Uhr im TV. Am Freitag, 4. Januar, sind die AOK Traditionsmasters zudem auf SPORT1+ und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de in voller Länge zu sehen.

Heiße Duelle in Oldenburg garantiert

Auch in der EWE-Arena Oldenburg messen sich beim Cup der Öffentlichen Versicherungen namhafte nationale und internationale Traditionsteams auf dem Kunstrasen.

Bereits seit 2004 lädt Ex-Nationaltorwart Dieter Burdenski zum Hallenturnier ein und das mit Erfolg, denn die Arena ist regelmäßig ausverkauft.

Diesmal treffen in der Gruppe A der VfB Oldenburg, Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon aufeinander, in der Gruppe B duellieren sich Werder Bremen, Hannover 96 und der FC Schalke 04.

SPORT1 zeigt das spannende Turnier am Freitag, 5. Januar, LIVE ab 18:30 Uhr im TV.

So können Sie die Hallenturniere LIVE verfolgen:

AOK Traditionsmasters:

TV: SPORT1 & SPORT1+

LIVESTREAM: SPORT1.de

Cup der Öffentlichen Versicherungen:

TV: SPORT1

LIVESTREAM: SPORT1.de

Die Sendezeiten auf SPORT1 im Überblick