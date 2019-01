UEFA Team of the Year: Real Madrid dominiert - ter Stegen dabei UEFA-Team 2018: Ein Deutscher dabei - von SPORT1 / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern (FromL) Real Madrid's French defender Raphael Varane, Real Madrid's Brazilian defender Marcelo, Real Madrid's Croatian midfielder Luka Modric and Real Madrid's Spanish defender Sergio Ramos pose with their Best FIFA awards before the Spanish league football match between Real Madrid CF and Club Atletico de Madrid at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 29, 2018. (Photo by CURTO DE LA TORRE / AFP) (Photo credit should read CURTO DE LA TORRE/AFP/Getty Images) © Getty Images

Nicht weniger als vier Stars von Real Madrid sind in das "Team of the Year" der UEFA gewählt worden. Auch ein deutscher Profi steht in der Mannschaft. SPORT1 zeigt die elf Auserwählten