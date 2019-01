Noch rund vier Jahre bis zur Fußball-WM 2022 in Katar - und noch sucht der Gastgeber einen renommierten Nationaltrainer, der die Mannschaft wettbewerbsfähig macht.

Deshalb soll der Wüstenstaat den langjährigen Trainer des FC Arsenals, Arsene Wenger, in Visier genommen haben. Das berichtet France Football.

Wenger, der 22 Jahre lang bei den Gunners an der Seitenlinie stand, wurde vor Kurzem mit dem von Katar finanzierten französischen Topklub Paris St. Germain in Verbindung gebracht - doch auch Interesse an einem Job als Nationaltrainer wurde dem 69-Jährigen schon nachgesagt.

Arsene Wenger wartet seit seinem Aus beim FC Arsenal noch auf das passende Angebot © Getty Images

Wenger: WM in Katar ist "interessant"

Bei der WM wäre Wenger 73 Jahre alt. Er beteuerte stets, dass er auf das passende Projekt warten wolle, bis er auf die Trainerbank zurückkehrt.

Zuletzt bezeichnete er die Winter-WM in Katar im Interview bei BeIN Sports zumindest als "interessant". Auch wenn Katar als Gastgeber "bei der WM unter großem Druck steht", habe Wenger keinen Zweifel daran, "dass sie ein tolles Turnier planen."

Namhafte Trainer wie der ehemalige Monaco-Coach Leonardo Jardim oder Zinedine Zidane sollen Katar bereits abgesagt haben. Aktueller Nationaltrainer im Emirat ist seit 2017 der Spanier Felix Sanchez Bas.