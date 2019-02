Die Trikots der Top-Klubs für 2019/20 zum Durchklicken:

Die Saison 2018/19 geht in die heiße Phase, nach und nach fallen die Entscheidungen im Titelrennen der internationalen Top-Ligen und im Europapokal.

Bei den Ausrüstern geht der Blick allerdings schon jetzt in Richtung neue Saison. Die Frage lautet: In welchen Outfits sollen die Top-Klubs in der Saison 2019/20 auflaufen?

Der eine oder andere Dress für die kommende Saison wurde bereits geleakt, unter anderem von der Internet-Plattform Footy Headlines.

Anzeige

SPORT1 zeigt, in welchen Trikots die Top-Klubs in der Spielzeit 2019/20 auflaufen könnten.