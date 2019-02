Der erst 14-jährige Youssoufa Moukoko hat für die U17 von Borussia Dortmund einen Fünferpack erzielt.

Beim Testspiel gegen den Nachwuchs der TSG Hoffenheim, das die Schwarz-Gelben mit 5:3 gewannen, erzielte der BVB-Stürmer alle Tore seines Teams.

Auch in der U17-Bundesliga ist der Nachwuchs-Stürmer in absoluter Torlaune und hat bereits 28 Tore in 15 Spielen erzielt. Im Schnitt trifft er also alle 41 Minuten.

Moukoko träumt von Ballon d' Or

Im November des vergangenen Jahres hatte der 14-Jährige erstmals über seine Ambitionen mit dem BVB gesprochen. "Ich habe Zeit, mich zu entwickeln. Als nächstes will ich ab dem kommenden Sommer erst mal U19 spielen. Dann schauen wir mal. Es muss nicht alles so schnell gehen", versucht er die riesigen Erwartungen zu dämpfen.

Dennoch hat der Youngster große Visionen und Träume: "Wenn ich ehrlich bin, ist es mein Ziel, Profi in Dortmund zu werden, mit der Borussia die Champions League zu holen und den Ballon d’Or zu gewinnen."

Mit Leistungen wie im Test gegen Hoffenheim können diese Träume Wirklichkeit werden.