Die schlechtesten Teams Europas zum Durchklicken:

Nicht nur in den europäischen Top-5-Ligen geht es in den Saisonendspurt, sondern auch in anderen Ligen wie der portugiesischen NOS, der polnischen Ekstraklasa oder auch der Schweizer Super League.

Einige Traditionsmannschaften wie der Grasshopper Club Zürich oder Klubs wie der letztjährige türkische Pokalsieger Akhisarspor stehen kurz vor dem Abstieg.

SPORT1 zeigt auf, welche europäischen Mannschaften so gut wie abgestiegen sind.