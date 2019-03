Borussia Dortmund ist aus der Champions League ausgeschieden.

Nach dem 0:3 aus dem Hinspiel verlor der BVB das Rückspiel gegen Tottenham Hotspur mit 0:1.

Real Madrid verabschiedete sich mit einem Debakel aus der Königsklasse. Nach dem 2:1 im Hinspiel verlor Real gegen Ajax Amsterdam mit 1:4. SPORT1 fasst die Stimmen von Sky, DAZN und aus der Mixed Zone zusammen.

Anzeige

BVB-Sportdirektor Michael Zorc: "In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Was gefehlt hat, war das Tor, das noch einmal eine Initialzündung hätte geben können. Nach dem 0:1 war der Stecker gezogen. Dann fehlt der Glaube, dass man noch fünf Tore schießt. Unter dem Strich haben wir das Weiterkommen in London weggegeben."

Axel Witsel: "Wir müssen vor dem Tor eiskalter sein. Denn wir hatten viele Chancen, ein Tor zu machen. Wir haben leider kein Tor gemacht in der ersten Halbzeit. Wenn wir ein Tor gemacht hätten, wäre es ein anderes Spiel geworden. Tottenham hatte keine Chance in der ersten Halbzeit. Wir waren sehr gut. Wir dürfen nicht zu viel nachdenken.

über das Spiel nach dem 0:1: "Wir haben nicht aufgehört. Aber in deinem Kopf ist, dass du fünf Tore in 40 Minuten erzielten musst. Das ist nahezu unmöglich. Bereits bei drei Toren hätte es ein verrücktes Spiel sein müssen."

über die Fans: "Wir müssen den Fans Danke sagen. Sie feiern und unterstützen uns, auch wenn wir aus der Champions League ausgeschieden sind. Wir wissen, dass wir sie in der restlichen Saison brauchen."

Dani Carvajal (Real Madrid): "Ich glaube nicht, dass ich jemals dieses Gefühl des Unbehagens gehabt habe. Ich weiß nicht einmal, wie ich es erklären soll. In einer Woche ist alles kaputt gegangen. Heute Abend musst du nicht nach Ausreden suchen. Es ist nie einfach, nach zwei Niederlagen gegen Barcelona weiterzumachen. Heute sind wir mit klarem Verstand gekommen, um zu gewinnen. Ich sehe kein Ende des Zyklus. Wir haben eine junge Mannschaft und der Spielraum für Verbesserungen ist enorm. Wir müssen aufstehen und uns nicht verstecken. Wir hatten eine Scheißsaison."

Nacho (Real Madrid): "Wir sind am Boden zerstört. Wir sind es nicht gewohnt, in dieser Phase der Saison zu sein und nicht um einen Titel zu kämpfen.“

Santiago Solari (Trainer Real Madrid): "Es ist ein sehr schmerzhaftes Aus und es tut uns leid. Natürlich vermissen wir heute Sergio Ramos. Es ist ein sehr trauriger Moment."

Emilio Butragueño, Direktor für institutionelle Beziehungen (Real Madrid): "Vor einer Woche hatten wir in allen Wettbewerben noch Hoffnung. Am Ende springt ein Szenario heraus, das negativer nicht sein könnte. Es ist ein trauriger Abend für uns alle, ein harter Schlag. Aber wir müssen Ruhe bewahren. Wir sind uns alle bewusst, was uns diese Spieler gegeben haben. Man gewinnt nicht immer, so ist der Sport."