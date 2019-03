Der Sonntag steht bei SPORT1 im Zeichen des Live-Fußballs.

Am frühen Nachmittag, direkt nach dem CHCEK24 Doppelpass, steht die Regionalliga Südwest auf dem Programm. Dort will Aufsteiger FC Homburg ein weiteres Ausrufezeichen setzen. (FSV Frankfurt - FC Homburg am Sonntag ab 12.55 Uhr LIVE im TV und im Stream auf SPORT1)

Am 26. Spieltag treten die Saarländer beim FSV Frankfurt an und könnten mit einem Sieg Platz zwei verteidigen. Platz eins und der damit verbundene Durchmarsch in die 3. Liga dürfte aber auch im Falle eines Erfolgs ein Wunschtraum bleiben. Denn der Rückstand auf Tabellenführer Waldhof Mannheim beträgt satte zehn Punkte.

Anzeige

Der FSV hingegen muss aufpassen, nicht noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Mut macht den Frankfurtern das Hinspiel, das sie 2:1 für sich entscheiden konnten.

Bayern-Frauen peilen Tabellenspitze an

Direkt im Anschluss gerät der spannende Titelkampf in der Allianz Frauen-Bundesliga in den Blickpunkt. (Allianz Frauen-Bundesliga: 1. FFC Frankfurt - FC Bayern München am Sonntag ab 14.55 Uhr LIVE im TV und im Stream auf SPORT1)

Der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München stehen nach 16 Spieltagen punktgleich an der Tabellenspitze. Und die Bayern schielen trotz des schlechteren Torverhältnisses weiterhin auf Platz 1. Dafür aber ist ein Sieg beim Sechstplatzierten 1. FFC Frankfurt Pflicht.