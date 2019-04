Die Nachfolger-Suche des DFB zum Durchklicken:

Rudi ist raus!

Ex-Bundestrainer Rudi Völler hat sich erneut klar gegen die Übernahme des Präsidentenamtes im DFB als Nachfolger des zurückgetretenen Reinhard Grindel positioniert.

"Ich weiß es zu schätzen, dass mir viele Menschen dieses Amt zutrauen würden", sagte der Sport-Geschäftsführer des Bundesligisten Bayer Leverkusen im Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzeiger: "Doch solch eine sportpolitische Funktion kommt für mich nicht infrage."

Wieder einmal wird dabei deutlich, dass der DFB bei der Suche nach einem neuen Präsidenten vor eine große Herausforderung steht. Zwar will der Verband zunächst seine Strukturen reformieren, dennoch soll möglichst ab dem Bundestag am 27. September ein hauptamtlicher Chef an der Spitze stehen.

SPORT1 zeigt, wer bereits abgesagt hat und nennt verbliebene Kandidaten, die das Zeug zum neuen DFB-Präsidenten, bzw. zur Präsidentin haben.