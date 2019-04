Mögliche Grindel-Nachfolger zum Durchklicken:

Die Ära Reinhard Grindel endet vorzeitig - und stellt den DFB bei der Suche nach einem neuen Präsidenten vor eine große Herausforderung.

Zwar will der Verband zunächst seine Strukturen reformieren, dennoch soll möglichst ab dem Bundestag am 27. September ein hauptamtlicher Chef an der Spitze stehen.

SPORT1 nennt Kandidaten, die das Zeug zum neuen DFB-Präsidenten haben.