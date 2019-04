Die schnellsten Tore in Europa

vergrößernverkleinern Shane Long hat sich in die Top 10 der schnellsten Torschützen in den fünf Top-Ligen Europas katapultiert © SPORT1-Montage: Veith Nurtsch/Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Shane Long erzielt am Dienstag das schnellste Tor in der Geschichte der Premier League - aber auch das schnellste in den fünf Top-Ligen Europas? "SPORT1" hat die Antwort.