Aufstiegsfreuden bei der WSG Wattens.

Der österreichische Zweitligist steigt erstmalig in der Vereinsgeschichte in die erste Bundesliga auf. Am Samstag gewannen die Tiroler beim SV Horn mit 3:1 und entschieden damit das Fernduell mit dem Team aus Ried für sich. Diesen gelang gegen die Juniors OÖ zwar ebenfalls ein 3:1-Erfolg, für einen Aufstieg hätte es aber eines Punktverlustes der WSG bedurft.

Mittendrin in der Jubeltraube des neuen Erstligisten war auch Sinan Kurt. Der frühere Profi des FC Bayern kam Anfang Februar von der Hertha ablösefrei nach Österreich. Im entscheidenden Spiel gegen den SV Horn kam der Linksaußen aber nicht zum Einsatz.

Auszeichnung zum Trainer des Jahres

Vor dem Spiel wurde zudem Wattens-Coach Thomas Silberberger als "Trainer des Jahres der 2. Liga" geehrt.

Die WSG Wattens war bereits von 1968 bis 1971 erstklassig, damals allerdings noch in der Nationalliga. Die österreichische Bundesliga wurde erst drei Jahre später gegründet.

In der kommenden Saison dürfte das Team unter dem Namen WSG Swarovski Tirol auflaufen. Bislang trägt lediglich die Profi-GmbH diesen Namen.