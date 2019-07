Champions for Charity 2019: Diese Stars spielen mit

Basketball-Megastar Dirk Nowitzki lädt wieder zum Kicken. Das alljährliche Benefizspiel "Champions for Charity" zu Ehren des schwer verunglückten Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher steigt 2019 in Leverkusen. Nowitzki hat wieder einige Stars am Start (ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

© SPORT1-Montage Paul Hänel: Getty Images