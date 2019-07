Der FC Bayern braucht dringend Verstärkung auf der Außenbahn und hat sich wohl die nächsten Abfuhr abgeholt. Wie die Sport Bild berichtet, soll Lucas Vázquez auf der Liste der Münchner stehen. Sollten die Transferziele Leroy Sané und Ousmane Dembélé verfehlt werden, würde man wohl auf den Real-Star zurückgreifen wollen.

Obwohl es Interesse von den Bayern gibt, bevorzugt der Flügelstürmer von Real Madrid aber wohl eher einen Wechsel nach England. Das berichtet die spanische As. Der FC Arsenal hat konkretes Interesse am 28-Jährigen angemeldet. Dort würde er allerdings nur in der Europa League spielen.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Der Vertrag des Spaniers bei den Königlichen läuft zwar noch bis 2021, aufgrund diverser Verpflichtungen ist Real aber gezwungen, Spieler abzugeben. Vázquez fällt nun wohl dem Transfer von Eden Hazard zum Opfer.