SPORT1-Experte Mario Basler ist auch abseits des runden Leders unterwegs.

Der ehemalige Fußballprofi hat zusammen mit Partnern eine Gastronomie in Cala Ratjada auf Mallorca eröffnet. Das "MB 30" ist eine Kombination aus Restaurant, Bar, und Fußball-Lounge.

Zu seiner Einweihungsparty am vergangenen Freitag kamen rund 250 geladene Gäste, unter anderem Profi-Boxer Arthur Abraham und Basler-Kumpel Prinz Markus von Anhalt.

Ganz fertig ist das "MB 30" allerdings noch nicht. "Der Restaurant-Bereich ist schon fertig, aber der Bar-Bereich wird noch vierzehn Tage in Anspruch nehmen", sagte Basler der Mallorca Zeitung.

Der frischgebackene Restaurant-Besitzer will, so oft es geht, auf sein neues Projekt vor Ort Einfluss nehmen. Er versuche zwischen "zehn und fünfzehn Mal im Monat hier zu sein", so der Namensgeber.