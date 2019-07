Nach dem Kantersieg (4:0) im Halbfinale gegen Außenseiter Irland bleibt Portugal bei der U19 Europameisterschaft auf Kurs "Titelverteidigung".

Zum dritten Mal hintereinander steht die Auswahl im Endspiel, in dem es in diesem Jahr zum iberischen Duell kommt. Spanien setzte sich im Gigantenduell nach Elfmeterschießen gegen Frankreich durch und will nun alles daran setzen, den amtierenden Champion vom Thron zu stürzen (UEFA U19 EM, Finale: Samstag, ab 18.25 Uhr Portugal - Spanien LIVE auf SPORT1 und im Livestream).

Für viele Beobachter war das zweite Halbfinale zwischen den beiden Topfavoriten ein vorgezogenes Finale. Ist mit dem dramatischen Sieg bereits die Vorentscheidung über den Titel gefallen?

Anzeige

Mit Valencias Ferran Torres - geschätzter Marktwert liegt bereits jetzt schon bei 20 Millionen Euro - Sevillas Bryan Gil und Barcelonas Abel Ruiz sowie Juan Miranda hat Spanien schon zahlreiche Spieler mit La-Liga-Erfahrung im Kader.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Doch dass Portugal keineswegs ohne Chance ist hat das Team von Trainer Emílio Peixe bereits in der Gruppenphase beim 1:1 bewiesen. Beide Mannschaften liefen punktgleich über die Ziellinie der Gruppe A, Spanien musste sich aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses mit Platz zwei begnügen.

So können Sie die Halbfinals der UEFA U19 EM LIVE verfolgen:

TV: SPORT1, SPORT1+

Stream: SPORT1.de

LIVETICKER: SPORT1.de