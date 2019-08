vergrößernverkleinern DFB-Akademieleiter Tobias Haupt sieht Verbesserungsbedarf bei der Trainerausbildung © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Für Tobias Haupt ist die Trainerausbildung in Deutschland auf dem falschen Dampfer. Der Leiter der DFB-Akademie in Frankfurt will künftig neue Wege gehen.