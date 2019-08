Die originellsten Torjubel im Fußball zum Durchklicken:

Bienvenido, Antoine Griezmann! Der französische Neuzugang hat einen sehenswerten Heimspiel-Einstand beim FC Barcelona gefeiert. Beim 5:2 gegen Betis Sevilla gelangen dem Weltmeister gleich zwei Treffer.

Obendrein hatte Griezmann einen besonderen Torjubel vorbereitet. Nach seinem zweiten Tor ließ er sich an der Seitenlinie Konfetti in den Barca-Farben geben und warf es in die Höhe.

Ein Torjubel der besonderen Art - SPORT1 zeigt die einfallsreichsten.