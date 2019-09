Die Knipser in Europas Top-5-Ligen zum Durchklicken:

In den europäischen Top-5-Ligen fielen am Wochenende zahlreiche Tore - allein in den sieben Samstagsspielen der Premier League derer 24, was einen Schnitt von 3,4 Toren pro Partie bedeutet.

Ein ehemaliger Bundesliga-Stürmer trumpfte dabei groß auf und war maßgeblich am Überraschungssieg von Norwich City gegen den englischen Meister Manchester City beteiligt.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Teemu Pukki legte beim 3:2-Erfolg gegen die Star-Truppe von Pep Guardiola das 2:0 mustergültig für seinen Mitspieler Todd Cantwell auf und markierte den 3:1-Treffer selbst.

Der 29 Jahre alte Finne, der von 2011 bis 2013 beim FC Schalke 04 spielte, trifft nach Belieben, doch in der Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 und Serie A tun es ihm einige gleich.

SPORT1 zeigt die Torjäger in Europas Top-5-Ligen.