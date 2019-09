Die Nominierten für die FIFA-Weltelf zum Durchklicken:

Angeführt von den Weltfußballer-Kandidaten Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Virgil van Dijk stehen nun auch die 55 Nominierten für die FIFA-Weltauswahl fest.

Torhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona ist dabei einer von nur zwei Deutschen, die sich Hoffnungen machen dürfen, bei der Bekanntgabe der Weltelf im Rahmen der "FIFA The Best" Awards am 23. September mit unter den Genannten zu sein.

Dominiert wird die Vorauswahl von Spielern aus der englischen Premier League. Wer alles dabei ist?

SPORT1 zeigt die Nominierten für die FIFA-Weltauswahl 2019.