Es ist die Frage, die viele Fußballfans beschäftigt: Wer ist der beste Fußballer aller Zeiten? Ronaldo, Messi, oder doch ein Anderer?

Für die SPORT1-User scheint die Antwort eindeutig festzustehen: Lionel Messi hängt seine Konkurrenten um Längen ab.

VOTING: Wer ist der beste Fußballer aller Zeiten?

Anzeige

Der Argentinier erhielt 46 Prozent aller Stimmen der SPORT1-Umfrage und liegt damit weit vor Brasilien-Legende Pele (15 %) und Cristiano Ronaldo (13 %).

Beckenbauer landet auf Platz 5

Als einziger deutsche Spieler in der Abstimmung landete Franz Beckenbauer mit acht Prozent der Stimmen auf dem fünften Platz. Knapp vor ihm liegt Real-Trainer Zinedine Zidane mit neun Prozent.

Messis Statistiken über seine Karriere hinweg suchen ihresgleichen. In 452 Spielen im spanischen Oberhaus gelangen Messi 419 Tore - Rekord. Dazu legte er 169 Treffer auf.

Auch in der Champions League sind seine Werte beeindruckend. In 135 Auftritten in der Königsklasse schoss Messi 112 Tore und gab 31 Vorlagen.

In dieser Statistik liegt nur Dauerrivale Cristiano Ronaldo noch vor Messi. Dem portugiesischen Superstar gelangen in 162 Spielen 126 Tore und 44 Assists.