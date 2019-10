Deutschland und Italien haben sich legendäre Duelle geliefert. Als Hommage an diese goldenen Momente der Fußball-Geschichte lässt SPORT1 die Vergangenheit wieder auferstehen.

Im Legendenspiel der DFB-All Stars gegen die Azzurri-Legends messen sich die Kontrahenten von damals erneut. (Legendenspiel: DFB All Stars - Azzurri-Legends, ab 17.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Dabei dürfen sich die Fans in Fürth auf große Namen freuen. Im "Sportpark Ronhof | Thomas Sommer" laufen für Deutschland unter anderem Jürgen Klinsmann, Thomas Helmer, Jens Nowotny, Torsten Frings und Oliver Neuville auf, im Tor stehen Perry Bräutigam und Roman Weidenfeller.

Vogts als Cheftrainer der DFB All Stars

Als Trainer steht Ex-Bundestrainer Berti Vogts an der Seitenlinie, der die DFB-Auswahl 1996 zum EM-Titel führte und bereits als Spieler Welt- und Europameister war. Weil auch Horst Eckel in Fürth sein wird, werden Mitglieder aller vier deutschen Weltmeistermannschaften dort vertreten sein.

Im SPORT1-Interview spricht Vogts vorab über das besondere Duell, seine Aufgabe als Coach der DFB All Stars, den italienischen Fußball und seine Erinnerungen an das Jahrhundertspiel von 1970.

SPORT1: Herr Vogts, wie haben Sie die Duelle mit Italien als Spieler und Trainer in Erinnerung – was waren entscheidende Faktoren und Besonderheiten in diesen besonderen Spielen?

Berti Vogts: In allen Duellen – ob ich dabei als Spieler, Trainer oder Beobachter fungierte – war immer das Quäntchen Glück auf der Seite des Siegers. Bestes Beispiel ist das Weltmeisterschafts-Halbfinale 1970 in Mexiko, aber auch das Halbfinale 2006 in Deutschland. Wir haben immer einige hochkarätige Torchancen ausgelassen. Beide Male haben uns die Italiener dann rausgeschossen.

"Jahrhundertspiel" vergisst man nicht

SPORT1: Sie sprechen das "Jahrhundertspiel" von 1970 an. Vor mehr als 100.000 Zuschauern bezwang Italien das deutsche Team mit 4:3 nach Verlängerung. Fünf Tore fielen in ebenjener Verlängerung. Sie waren selbst als Spieler dabei. Wie haben Sie dieses geschichtsträchtige Spiel in Erinnerung?

Vogts: So etwas vergisst man nicht. Ich fahre oft nach Ischia in die Nähe von Neapel. Und als Bundestrainer bin ich, in einer Zeit als phasenweise neun meiner Spieler in der Serie A spielten, an fast jedem Sonntag in Italien unterwegs gewesen. Bei all diesen Besuchen kommt man natürlich jedes Mal auf dieses Spiel zu sprechen. Über die Jahre ist auf diesem Weg eine Freundschaft entstanden. Die Italiener vermitteln eine riesige Herzlichkeit und Fröhlichkeit, ich bin davon immer wieder begeistert.

SPORT1: Wie haben Sie den italienischen Fußball zu ihrer Zeit wahrgenommen?

Vogts: Damals war die italienische Liga die beste der Welt. Das Fan-Erlebnis war gigantisch. Duelle wie das Stadtderby zwischen Lazio Rom mit Karl-Heinz Riedle gegen AS Rom mit Thomas Häßler und Rudi Völler muss man einfach gesehen haben. Das waren unglaubliche Ereignisse. Durch das hohe Level des italienischen Fußballs und der Liga war es natürlich noch ein größerer Anreiz für uns als Nationalmannschaft, die Länderspiele gegen Italien zu gewinnen. Noch mehr galt das für unsere "Italien-Legionäre", natürlich waren sie gegen die Italiener immer ganz besonders motiviert.

SPORT1: Sie werden die DFB All Stars als Cheftrainer durch das Legendenspiel führen. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe während des Spiels?

Berti Vogts: In erster Linie bin ich dafür zuständig, dass Spieler, die müde sind, ausgewechselt werden. Damit ist nicht immer jeder einverstanden, weil sie selbst nicht denken, dass sie müde sind. Aber darüber wird vorher gesprochen. Wir müssen dieses Spiel nicht gewinnen. Wir wollen Spaß haben und jeder soll noch einmal zeigen, was er kann - das ist das Wichtigste. Es wird ein Treffen unter Freunden. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel und bin mir sicher, dass wir einen tollen Abend haben werden.

Vogts: "Es wird ein Fest!"

SPORT1: Der deutsche Kader bedient mehrere Spielergenerationen, die das Fußballspielen an sich auch ganz unterschiedlich interpretiert haben. Gibt es Spieler, auf die Sie besonders setzen, um möglichst ein gutes Resultat zu erzielen?

Vogts: Wie gesagt: das Resultat steht für mich nicht an erster Stelle. Spieler wie Thomas Berthold und Jürgen Klinsmann, der die deutsche Mannschaft als Kapitän in dieses Legenden-Spiel führt, kennen sich bestens aus im italienischen Fußball. Vielleicht hilft uns das ein wenig. Ansonsten freue ich mich einfach auf alle meine Spieler. Bei einigen bin ich sehr gespannt, was sie noch so draufhaben und wie fit sie noch sind.

SPORT1: Das Aufgebot der italienischen Mannschaft kann sich sehen lassen, unter anderem mit Francesco Totti, Andrea Pirlo und Fabio Cannavaro – um nur drei zu nennen. Wie erwarten Sie die italienische Mannschaft?

Berti Vogts: Wenn man sieht, mit welchem Aufgebot Italien in dieses Spiel geht – das ist ein tolles Zeichen auch nach Deutschland. Da sind einige Spielerpersönlichkeiten dabei, die den italienischen Fußball über Jahre geprägt haben. Ich kann nicht ganz ausschließen, dass Roman Weidenfeller und Perry Bräutigam, unsere Torhüter, hin und wieder Chancen bekommen sich auszuzeichnen (lacht). Aber wir werden gegenhalten – das kann ich versprechen. Als großer Fußballfan darf man sich dieses Spiel eigentlich nicht entgehen lassen. Es wird ein Fest!