Enrico Valentini, normalerweise Linksverteidiger beim 1. FC Nürnberg, reiht sich in eine ganz besondere Liste von Feldspielern ein. Denn in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2019 muss Nürnbergs Nummer 1 Patrick Klandt in der Verlängerung verletzt raus

© Getty Images