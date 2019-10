Youssoufa Moukoko hat die U19 von Borussia Dortmund nach zwei bitteren Niederlagen mit einem Blitz-Hattrick zurück in die Erfolgsspur geführt.

Beim 4:2-Erfolg im Auswärtsspiel in der A-Junioren Bundesliga West bei Preußen Münster machte der 14-Jährige in der zweiten Hälfte binnen 19 Minuten aus einem 1:2-Rückstand ein 4:2 für den BVB.

Moukoko gelingt Hattrick in 19 Minuten

Marvin Mika (14.) hatte Münster in Führung gebracht, Alaa Bakir (21.) für den BVB ausgeglichen. Nach der erneuten Führung für die Gastgeber durch Nick Selutin (30.) schlug nach dem Seitenwechsel Moukokos Stunde: Mit seinen Toren in der 59., 74. und 78. Minute beendete der Stürmer die jüngste Ergebniskrise der BVB-Junioren - und schraubte sein persönliches Trefferkonto auf 18 Tore in neun Spielen.

Damit führt Moukoko die Torjägerliste deutlich an, sein erster Verfolger Sebastian Mueller vom 1. FC Köln steht derzeit bei sieben Treffern.

Am vergangenen Wochenende hatten die Schwarzgelben im Derby gegen Schalke 04 eine bittere 0:4-Pleite kassiert, unter der Woche in der UEFA Youth League dann bei Inter Mailand mit 1:4 verloren.

Moukoko hatte in Italien den einzigen Dortmunder Treffer erzielt und damit Geschichte geschrieben: Er löste Rayan Cherki von Olympique Lyon als jüngsten Torschützen des Wettbewerbs ab, der im Vorjahr im Alter von 15 Jahren und einem Monat gegen Manchester City getroffen hatte.

BVB in Youth League und Bundesliga in Verfolgerrolle

Mit drei Punkten aus drei Spielen rangiert Dortmunds U19 in der Gruppe F der Youth League punktgleich mit dem FC Barcelona und Slavia Prag auf Rang drei der Tabelle, Inter Mailand ist mit neun Zählern an der Tabellenspitze bereits enteilt.

In der West-Staffel der U19-Bundesliga liegen Moukoko und Co. nach dem Sieg in Münster mit 18 Zählern aus neun Spielen auf dem vierten Platz. Tabellenführer 1. FC Köln hat 23 Punkte auf dem Konto, dazwischen rangieren Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach mit jeweils 20 Zählern.