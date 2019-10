Politische Statements und Skandale im Fußball zum Durchklicken:

Fußball und Politik sind strikt zu trennen, sagen UEFA und FIFA ausdrücklich. Nach dem militärischen Gruß türkischer Spieler in der EM-Qualifikation hat der europäische Fußball-Verband ein Verfahren eingeleitet. Ob der türkische Fußball-Verband Strafen zu erwarten hat, ist aber noch nicht geklärt.

Die türkische Nationalmannschaft hat beim EM-Qualifikationsspiel in Frankreich erneut den Militär-Jubel gezeigt. Nach dem Kopfballtreffer von Düsseldorfs Kaan Ayhan zum 1:1-Endstand in der 82. Minute stellten sich wie schon beim 1:0 gegen Albanien am vergangenen Freitag mehrere Spieler am Spielfeldrand auf und salutierten in Richtung Tribüne.

Nach dem Spiel gegen Albanien hatten die türkischen Spieler erklärt, sie hätten damit auf den einige Tage zuvor gestarteten Angriff der türkischen Truppen auf die Kurdengebiete in Syrien aufmerksam machen und ihre Unterstützung zeigen wollen. Die UEFA kündigte im Anschluss an, eine Untersuchung der Geschehnisse einleiten zu wollen.

SPORT1 gibt einen Überblick über politische Statements und Skandale im Fußball.