Trotz der eher besinnlichen Zeit wird vor Trainer-Entlassungen kein Halt gemacht. Obwohl lediglich in der Premier League gespielt wurde, war zwischen den Tagen wieder einiges los. Der VfB Stuttgart hat kurz vor Heiligabend Trainer Tim Walter vor die Tür gesetzt. Auch in der Premier League ging es heiß her. SPORT1 gibt einen Überblick über das Trainer-Karussell um den Jahreswechsel

© Credit: SPORT1-Montage/Getty Images